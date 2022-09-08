На ВЭФ представили интерактивный атлас о малочисленных народах России

Представители Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) и Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока презентовали интерактивный атлас, в котором собраны сведения о ненцах, эвенках, саамах и других народах. Сейчас на карте представлена информация о 10 народах, всего планируется рассказать о 40, передает корреспондент ТАСС с площадки Восточного экономического форума (ВЭФ).
"С технической точки зрения атлас подразделен на два блока, это языки народа, также картографический сервис. <…> Атлас еще в работе, но уже 10 народов там есть. На карте изображена в данный момент территория расселения этих народов с возможностью перехода в другие блоки для изучения информации", - сказал на презентации аналитик проектного офиса по разработке атласа РГГУ Илья Шпонарский, уточнив, что в следующем году работа над проектом продолжится, будут собраны данные о 40 коренных малочисленных народах.
Сейчас атлас рассказывает о культуре, языке, проблемах, традициях, выдающихся представителях саамов, вепсов, ненцев, хантов, нганасанов, долганов, эвенков, шорцев, удэгейцев и чукч. К каждому разделу прикреплены фотографии, в том числе архивные. Любой желающий может познакомиться с атласом на сайте atlaskmns.ru.
"Мы стараемся подчеркнуть уникальность каждого народа и сделать представление информации в научно-популярном ключе и интересным всем посетителям сайта: будь то исследователи или обычные, забредшие туда пользователи, студенты или ученики", - добавил Шпонарский.
В проекте участвовали представили коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, они помогали в сборе данных.
"То, что мы реализуем такие современные проекты, в современном формате, заставляет нас поверить в то, что мы не потеряем ни язык, ни традицию, ни культуру. Надеюсь, что совместными усилиями федерального центра (Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) - прим. ТАСС), органов власти в регионах, ассоциации (Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока - прим. ТАСС), которая все-таки набирает обороты, все проблемы преодолеем", - отметил глава ФАДН Игорь Баринов.
О форуме
VII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября, его главная тема - "На пути к многополярному миру". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство мероприятия.