На ВЭФ представили интерактивный атлас о малочисленных народах России

"С технической точки зрения атлас подразделен на два блока, это языки народа, также картографический сервис. <…> Атлас еще в работе, но уже 10 народов там есть. На карте изображена в данный момент территория расселения этих народов с возможностью перехода в другие блоки для изучения информации", - сказал на презентации аналитик проектного офиса по разработке атласа РГГУ Илья Шпонарский, уточнив, что в следующем году работа над проектом продолжится, будут собраны данные о 40 коренных малочисленных народах.