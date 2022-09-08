Венгрия изменила позицию по санкциям против российских миллиардеров

Венгрия отказалась от своего требования об отмене санкций, введенных Евросоюзом против трех российских миллиардеров. Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС.
Требование Венгрии грозило сорвать процесс продления санкций, отмечает издание.
ЕС должен периодически пересматривать и продлевать свои персональные санкции, иначе они перестанут действовать. Крайний срок на этот раз - 15 сентября. Чехия, председательствующая в Совете ЕС, достигла соглашения с венграми, позволяющего продлить санкции.
По словам собеседников Politico, требование Будапешта в преддверии переговоров «привело в ярость» другие страны ЕС, которые помнят о том, как Венгрия задержала введение нефтяных санкций против России.
Обсуждение трех имен, которые Венгрия хочет исключить из списка санкций, отложили до следующего раза.
По словам источников Politico, речь идет о бизнесменах Алишере Усманове, Петре Авене и Викторе Рашникове.
Усманов и Авен попали под европейские санкции в конце февраля, Рашников - в марте. Все трое бизнесменов оспорили решения ЕС.