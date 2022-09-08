Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 61.18EUR 60.55
Войти в почту
1 час назад

Венгрия отказалась от просьбы снять санкции с российских бизнесменов

Мария Иванова

Венгрия отказалась от своего требования об отмене санкций, введенных Евросоюзом против трех российских миллиардеров. Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС.

Венгрия изменила позицию по санкциям против российских миллиардеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Требование Венгрии грозило сорвать процесс продления санкций, отмечает издание.

ЕС должен периодически пересматривать и продлевать свои персональные санкции, иначе они перестанут действовать. Крайний срок на этот раз - 15 сентября. Чехия, председательствующая в Совете ЕС, достигла соглашения с венграми, позволяющего продлить санкции.

По словам собеседников Politico, требование Будапешта в преддверии переговоров «привело в ярость» другие страны ЕС, которые помнят о том, как Венгрия задержала введение нефтяных санкций против России.

Шольц назвал условие отмены санкции против России

Обсуждение трех имен, которые Венгрия хочет исключить из списка санкций, отложили до следующего раза.

По словам источников Politico, речь идет о бизнесменах Алишере Усманове, Петре Авене и Викторе Рашникове.

Усманов и Авен попали под европейские санкции в конце февраля, Рашников - в марте. Все трое бизнесменов оспорили решения ЕС.

Экономика,Алишер Усманов,Виктор Рашников,Совет Европы,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители