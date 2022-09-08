Чекунков поблагодарил гостей ВЭФ

"Для нас как для Министерства развития Дальнего Востока и Арктики - это все более тесная интеграция повестки Арктики и Дальнего Востока. Конечно, это Северный морской путь, и президент об этом говорил. Этот проект важен для Азии, для Китая с учетом напряженности, которая есть в Тайваньском проливе, недружественных и провокационных действий западных держав, которые ставят под угрозу товарные потоки, от которых зависит благополучие, снабжение и экономика миллиардов жителей Азии. Конечно, возникновение нового альтернативного, более короткого пути, который развивает Россия с уникальными арктическими компетенциями, - это важный вектор развития, который на ВЭФ обсуждался также интенсивно", - сказал Чекунков.