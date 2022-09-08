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57 минут назад

Чекунков поблагодарил гостей ВЭФ, прибывших несмотря на недружественную политику их стран

ТАСС

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков поблагодарил гостей Восточного экономического форума, которые прибыли на ВЭФ несмотря на недружественную политику их стран.

Чекунков поблагодарил гостей ВЭФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Благодарю гостей из шести десятков стран, которые приехали, в том числе из тех стран, которые демонстрируют недружественное поведение. У нас во всем мире много друзей - гораздо больше, чем людей, которые ведут себя, или вынуждены вести себя недружественно. Уверен, что традиция ВЭФ по укреплению международного сотрудничества будет сохранена и в будущем", - сказал он журналистам в рамках ВЭФ.

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Каждый следующий форум, подчеркнул министр, задает новую планку. Он подчеркнул, что ВЭФ стал важнейшим международным событием, где встречаются лидеры государств, где принимаются решения, которые влияют на весь Азиатско-Тихоокеанский региона и, в первую очередь, на Дальний Восток.

"Для нас как для Министерства развития Дальнего Востока и Арктики - это все более тесная интеграция повестки Арктики и Дальнего Востока. Конечно, это Северный морской путь, и президент об этом говорил. Этот проект важен для Азии, для Китая с учетом напряженности, которая есть в Тайваньском проливе, недружественных и провокационных действий западных держав, которые ставят под угрозу товарные потоки, от которых зависит благополучие, снабжение и экономика миллиардов жителей Азии. Конечно, возникновение нового альтернативного, более короткого пути, который развивает Россия с уникальными арктическими компетенциями, - это важный вектор развития, который на ВЭФ обсуждался также интенсивно", - сказал Чекунков.

Глава Минвостокразвития напомнил о важнейшем решении, которое было принято по поручению президента РФ Владимира Путина правительством, о плане развития Северного морского пути, который включает 52 мероприятия, строительство нового флота, новых ледоколов, 14 портов, аварийно-спасательной инфраструктуры, развитие гидрометеорологической службы и всего другого, что должно позволить выйти на 200 млн тонн к 2030 году.

VII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября, главная тема форума - "На пути к многополярному миру". По словам вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном округе Юрия Трутнева, на площадке уже заключено более 260 соглашений на общую сумму 3,2 трлн рублей. Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство мероприятия.

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