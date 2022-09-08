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16 часов назад

На ВЭФ-2022 работает Молодёжный мультимедийно-дискуссионный кампус

Секрет Фирмы

На VII Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2022) работает Молодёжный мультимедийно-дискуссионный кампус «Душа России. Север». Его участники обсуждают киберспорт, кино, гастрономию, видеоигровую индустрию, туризм и другие направления креативных индустрий. В медиазоне пройдут показы короткометражных фильмов, а также видеоартов, посвящённых Международному фестивалю кинодебютов «Дух огня».

На ВЭФ-2022 работает Молодёжный мультимедийно-дискуссионный кампус
Фото: Восточный экономический форумВосточный экономический форум

Основная программа кампуса проходит с 5 по 8 сентября, мультимедийная зона принимает участников ВЭФ с 9 по 11 сентября.

«Мы заинтересованы в возможности передать большому количеству людей то, чем богаты коренные народы России. Такого рода пространства для молодых людей дают возможность выступить со своей идеей, познакомиться с другими знаниями, умениями и опытом, создать проектную команду и реализовать свой проект», — сказала губернатор ХМАО Наталья Комарова.

По её словам, достижения коренных народов имеют большое значение для будущего России. Их культурное богатство нельзя растерять, добавила она.

Открытие Молодёжного мультимедийно-дискуссионного кампуса поспособствует привлечению молодёжи в креативный сектор, считает директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

«Вопросы развития креативных индустрий на северных территориях России, которым мы уделяем большое внимание в рамках крупнейших деловых мероприятий фонда "Росконгресс", таких как ПМЭФ и ВЭФ, имеют важное значение для развития всей страны», — заключил Стуглев.

VII Восточный экономический форум проходит 5–8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Экономика,ВЭФ-2022,Александр Стуглев,Наталья Комарова,
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