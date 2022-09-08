На ВЭФ дали старт второму Всероссийскому чемпионату по искусственному интеллекту

«Одни из самых дефицитных ИТ-специальностей: разработчики систем искусственного интеллекта и специалисты в области информационной безопасности. Очевидно, сейчас перед государством, вузами, самими ИТ-специалистами стоят важные задачи: удержать кадры внутри страны, идти в ногу со временем в вопросах подготовки специалистов, найти свою нишу и возможность для самореализации на локальном рынке. Второй год подряд мы проводим масштабный конкурс для специалистов в области искусственного интеллекта, в этом году он объединился с другим нашим флагманским проектом для ИТ-специалистов и теперь называется «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект». Это позволило привлечь к участию не только широкопрофильных ИТ-специалистов, но и уникальных профессионалов и начинающих разработчиков в области искусственного интеллекта, — рассказал Алексей Комиссаров. — В этом проекте могут принять участие конкурсанты от 14 лет. Проект включает в себя не только классические хакатоны, но и чемпионаты — индивидуальные соревнования, где на решение задачи отводится целый месяц. На текущий момент в конкурсе в этом году участвуют уже более 9000 специалистов в области искусственного интеллекта и Data Science. Мы поставили перед собой амбициозную задачу по наращиванию цифровой экспертизы в федеральных и региональных органах власти — мы активно привлекаем их к постановке задач на хакатонах и чемпионатах, потому что уверены в необходимости цифровизации и применении технологий искусственного интеллекта во всех отраслях жизни общества. Хакатоны и чемпионаты доказали свою социальную значимость, актуальность, востребованность и эффективность. Это подтверждают карьерные и профессиональные успехи призёров и победителей, внедрения решений госорганами и компаниями, широкое привлечение студентов и школьников к участию, результаты реализации социальных проектов».