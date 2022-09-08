Попытки Запада ослабить Россию не увенчались успехом, несмотря на введенные 11 тыс. санкций. Об этом в четверг заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Текст его выступления опубликовало Венгерское телеграфное агентство.

"В настоящее время против России действует 11 тыс. санкций, но конфликт продолжается, и попытки ослабить русских не увенчались успехом", - сказал он, отметив, что "высокий уровень инфляции, дефицит энергии, вызванные санкциями, могут поставить Европу на колени".

Орбан подчеркнул, что у Венгрии зимой "будет достаточно газа", в связи с чем нет необходимости останавливать производство на венгерских заводах.

"Энергии хватит на всех, и каждый, кто хочет инвестировать и производить, может прийти и инвестировать сюда", - добавил он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят как персональные, так и секторальные санкции, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ.

Более 70% венгров считают, что введенные Европейским союзом и Соединенными Штатами санкции в отношении России наносят больше вреда самой Европе, в частности, Венгрии. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса, проведенного будапештским исследовательским центром Szazadveg.

"Негативные последствия санкционной политики для Европы находят отражение и в общественном мнении, поскольку 72% респондентов считают санкции против России, введенные Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки, более вредными для Европы, включая Венгрию", - говорится в сообщении Szazadveg.

Порядка 21% опрошенных оценили введенные ограничения в отношении РФ "скорее полезными".

Сомнение жителей Венгрии в эффективности санкционных мер также характеризуется тем, что 50% опрошенных считают введенные против РФ санкции "чрезмерными", в то же время четверть респондентов называют текущие меры "достаточными". Отмечается, что в мае лишь 31% опрошенных оценили введенные ограничения как "чрезмерные".

Согласно ранее проведенному исследованию Szazadveg, подавляющее большинство граждан Венгрии выступают не только против санкций Евросоюза в отношении России, но и против оказания военной помощи Украине, считая, что подобные действия наносят ущерб самой Европе и лишь затягивают конфликт в соседней стране.

Результаты опроса представлены на основании мнений 1 тыс. совершеннолетних респондентов, полученных центром Szazadveg в Венгрии в сентябре 2022 года.

Если Европейская комиссия (ЕК) выберет путь снятия санкций с России, то цены и инфляция в Европе упадут вдвое. Таким способом сокращения издержек Европейского союза (ЕС) от антироссийских ограничений поделился глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передает РИА Новости.

«Правительство не до конца понимает предложение [главы ЕК] Урсулы фон дер Ляйен, поэтому ждет подробностей предложения, после чего с удовольствием выскажет по нему свое мнение... Если завтра снять санкции с России или хотя бы энергетическую их часть, цены и инфляция упадут вдвое. Но Еврокомиссия пошла не по этому, а по противоположному пути», — сказал он.

Гуйяш раскритиковал решение Еврокомиссии об установлении потолка цен.

«То, что они хотят уменьшить ущерб, нанесенный Европе санкциями, правильно, но проблема в том, что потолок цен может быть установлен только в том случае, если кто-то производит то, что он хочет распространять. А Европа не обеспечивает себя газом сама, поэтому говорить о ценовом потолке не имеет смысла», — заключил он.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия предложит странам ЕС пять мер по нормализации ситуации на рынке электроэнергии, среди них — введение потолка цен на российский газ. Она напомнила, что к началу военных действий на Украине ЕС на 40 процентов зависел от трубопроводного газа из России, а на данный момент его доля в общем потреблении упала до 9 процентов. Глава ЕК подчеркнула, что Евросоюз должен лишить Москву доходов от продажи газа, которые могут быть потрачены на военные нужды.

Глава комитета по вопросам энергетики и климата бундестага Клаус Эрнст считает, что санкции Запада, введенные против России, спровоцировали рост цен в Германии и привели к негативным последствиям для немецкой экономики и граждан страны. Об этом Эрнст написал на своей странице в Twitter.

По мнению депутата, Берлин должен контактировать с Москвой.

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«В бундестаге идут дебаты по энергетике. В росте цен и последствиях для граждан и экономики виноваты собственные санкции. Надеяться, что Россия не станет на них реагировать, — наивно и безответственно. Нужно говорить с Россией!» — подчеркнул он.

Более 70% жителей Франции поддерживают санкции против России, в то же время 74% уверены, что санкции неэффективны. Об этом свидетельствуют итоги опроса от Elabe, сообщил телеканал BFMTV.

Как уточняется, 40% опрошенных считают, что необходимо поддерживать Украину, даже если это негативно влияет на уровень жизни французов. Еще 32% поддерживают текущий курс правительства, но, если влияние на их повседневную жизнь будет слишком сильно, санкции против России необходимо уменьшить.

Ранее лидер фракции партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен заявила, что французский президент Эммануэль Макрон солгал о причинах экономического кризиса. Она отметила, что на данный момент нужно принять меры для защиты граждан от последствий кризиса.

До этого Макрон заявил, что во Франции завершается период изобилия и призвал готовиться к последствиям украинского и климатического кризисов, а также дефициту продукции.

Также издание The Hill сообщило, что Европу ожидает "смертельная зима". В публикации утверждалось, что это связано с рабской приверженностью континента "зеленой" энергетике. По мнению автора статьи Кристин Тейт, такая политика в ЕС сочетается с глупым идеализмом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вина за энергетический кризис в ЕС лежит на самой Европе. Об этом сообщает ТАСС.

«Европа пожинает то, что посеяла», - заявил Эрдоган.

Он отметил, что отношение ЕС к президенту РФ Владимиру Путину и санкции страны против России «неизбежно привели господина Путина к этой ситуации».

«Я думаю, что Европа проведет эту зиму с серьезными проблемами», - подчеркнул политик.

Он добавил, что у Турции сейчас нет никаких трудностей с поставками газа.

2 сентября «Газпром» остановил «Северный поток», по которому идут поставки газа в Европу, на неопределенный срок. В компании заявили, что во время техобслуживания единственной рабочей турбины газопровода были выявлены неисправности, «СП» не будет работать до их устранения.

В России подчеркивали, что западные санкции мешают обслуживать газопровод.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что антироссийские санкции не будут сняты из-за ситуации вокруг поставок газа. Об этом она сообщила на мероприятии в МИД ФРГ, передает РИА «Новости».

Также она добавила, что российская сторона якобы прибегает к «шантажу», называя «несостоятельные технические причины», имея в виду ситуацию с газопроводом «Северный поток», поставки газа по которому были сокращены из-за отсутствия соответствующих турбин.

Бербок отметила, что теперь «выступают против наших санкций (против России) вообще, которые якобы препятствуют дальнейшим поставкам газа», добавив, что «мы должны ясно сказать, что мы не поддадимся».

По словам министра, Россия якобы угрожает энергетической безопасности Германии, а для устранения этой угрозы необходимо полностью освободиться от «зависимости от ископаемой энергетики».

Ранее Бербок заявляла, что Берлин выступает против полного эмбарго на российские газ и нефть, так как ФРГ не может за один день отказаться от ископаемых энергоресурсов из России.

Накануне глава минэкономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек говорил, что власти Германии планируют обеспечить энергоснабжение страны поставками газа из соседних стран и плавучими терминалами сжиженного природного газа.

6 сентября депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен призвала немцев выйти на массовые протесты против антироссийских санкций и провальной энергетической и социальной политики властей ФРГ.

Успешная политика президента России Владимира Путина заставила Европу принять мысль о том, что Западу рано или поздно придется ослабить антироссийские санкции. Материал об этом опубликовало издание Politico.

«Надвигающаяся буря ставит европейских лидеров перед горькой истиной: пока Россия сражается с Украиной, Кремль сохраняет свои позиции в борьбе с Европой», — говорится в материале издания.

Один из высокопоставленных чиновников Еврокомиссии подтвердил изданию, что у него «нет никаких сомнений в том, что Путин выигрывает в этом отношении».

По мнению авторов, возросшая протестная активность в регионе указывает на неизбежность того, что европейские лидеры столкнутся с растущим давлением с целью ослабить санкции против России.

«Время — не говоря уже о погоде — на стороне Москвы. Поскольку в ближайшие недели и месяцы, с приближением холодов, европейцы начнут ощущать на себе всю тяжесть роста цен на природный газ», — пишет издание.

В статье сообщается, что жители крупнейших стран Европы, а именно Германии, Франции, Великобритании и Польши, сейчас больше обеспокоены стоимостью жизни, чем российско-украинским конфликтом.

«Согласно опросам, 40% населения Франции поддержали бы возвращение движения „желтых жилетов“ — бурных еженедельных акций протеста, которые вспыхнули в 2018 году, чтобы добиться того, что организаторы назвали „экономической справедливости“».