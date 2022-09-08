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4 часа назад

«Русская Медиагруппа» создала на ВЭФ-2022 площадку для обсуждения развития Дальнего Востока

Слово и Делоиещё 1

«Русская Медиагруппа» создала площадку для обсуждения уникального развития Дальнего Востока. В рамках беседы участники поделились мнениями относительно отраслей региона, которым необходимо уделить особое внимание. Мероприятиепроходило на площадке ВЭФ-2022 и получило название«Восточная Россия – культурный код опережающего развития?».

«Русская Медиагруппа» на ВЭФ-2022 обсудила развитие Дальнего Востока
Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

В рамках беседы участники затронули тему развития туризма в регионе.

«В результате этой беседы хотелось бы договориться, существует ли уникальный культурный код Восточной России, а с другой стороны – является ли ДФО территорией опережающего
развития», – отметил модератор мероприятия управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.

Важную особенность финансирования местной культуры отметил председатель Совета директоров Транспортной группы «FESCO»

Андрей Северилов. По его словам, доминирующую роль в этом процессе на Дальнем Востоке играет частный бизнес. Эксперт привел несколько примеров.

«Наш грантовый конкурс «Море возможностей» помогает развитию некоммерческих организаций. Есть обширная программа взаимодействия с Третьяковской галереей – мы профинансировали магистерскую программу здесь в ДВФУ, так мы участвуем в формировании кадров для музейных и культурных учреждений региона, сейчас мы договорились о создании временного представительства Третьяковской галереи в
историческом здании Дальневосточного морского пароходства здесь во Владивостоке, оно заработает уже в октябре», – рассказал Северилов.

Кроме того, в регионе реализуется программа программа«FESCO – детям». Она направлена на поддержку медицины и детского образования. В ее рамках переиздается детская литература, что, по мнению авторов проекта, помогает прививать детям любовь к своему краю, истории, морю.

Экономика,ВЭФ-2022,Андрей Северилов,Дмитрий Медников,ДВМП,
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