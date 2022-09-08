«Русская Медиагруппа» на ВЭФ-2022 обсудила развитие Дальнего Востока

«Русская Медиагруппа» создала площадку для обсуждения уникального развития Дальнего Востока. В рамках беседы участники поделились мнениями относительно отраслей региона, которым необходимо уделить особое внимание. Мероприятиепроходило на площадке ВЭФ-2022 и получило название«Восточная Россия – культурный код опережающего развития?».
В рамках беседы участники затронули тему развития туризма в регионе.
«В результате этой беседы хотелось бы договориться, существует ли уникальный культурный код Восточной России, а с другой стороны – является ли ДФО территорией опережающего
развития», – отметил модератор мероприятия управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.
Важную особенность финансирования местной культуры отметил председатель Совета директоров Транспортной группы «FESCO»
Андрей Северилов. По его словам, доминирующую роль в этом процессе на Дальнем Востоке играет частный бизнес. Эксперт привел несколько примеров.
«Наш грантовый конкурс «Море возможностей» помогает развитию некоммерческих организаций. Есть обширная программа взаимодействия с Третьяковской галереей – мы профинансировали магистерскую программу здесь в ДВФУ, так мы участвуем в формировании кадров для музейных и культурных учреждений региона, сейчас мы договорились о создании временного представительства Третьяковской галереи в
историческом здании Дальневосточного морского пароходства здесь во Владивостоке, оно заработает уже в октябре», – рассказал Северилов.
Кроме того, в регионе реализуется программа программа«FESCO – детям». Она направлена на поддержку медицины и детского образования. В ее рамках переиздается детская литература, что, по мнению авторов проекта, помогает прививать детям любовь к своему краю, истории, морю.