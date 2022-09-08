«Русская Медиагруппа» на ВЭФ-2022 обсудила развитие Дальнего Востока

«Наш грантовый конкурс «Море возможностей» помогает развитию некоммерческих организаций. Есть обширная программа взаимодействия с Третьяковской галереей – мы профинансировали магистерскую программу здесь в ДВФУ, так мы участвуем в формировании кадров для музейных и культурных учреждений региона, сейчас мы договорились о создании временного представительства Третьяковской галереи в

историческом здании Дальневосточного морского пароходства здесь во Владивостоке, оно заработает уже в октябре», – рассказал Северилов.