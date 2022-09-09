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8 часов назад

В США раскрыли способ формирования потолка цен на российскую нефть

Lenta.ruиещё 11

Помощник министра финансов США Элизабет Розенберг заявила, что потолок цен на российскую нефть, который планируют ввести Вашингтон и его партнеры по «Большой семерке» (G7) следует установить на рыночном уровне. Об этом она рассказала Reuters.

В США раскрыли способ формирования потолка цен на нефть из РФ
Фото: ReutersReuters

Розенберг сообщила, что из лимита цен на российскую нефть исключат премию за риск — надбавку в стоимости, возникшую после начала специальной военной операции России на Украине и ведения эмбарго на закупки топлива. Чиновница раскрыла способ формирования этого показателя и подчеркнула, что его установят на уровне, превышающем стоимость добычи нефти. Также в этом процессе учтут исторические значения цены топлива в предыдущие годы.

«Есть несколько ключевых точек, на которые мы ориентируемся в отношении того, на каком уровне в конечном счете должны быть установлены цены, и это учитывает предельные издержки производства для российской нефти», — подчеркнула она.

Чиновница добавила, что страны G7 разработают порядок действия этого механизма в следующие несколько недель.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил Запад о последствиях введения потолка цен на российское сырье. Москва перестанет поставлять нефть и газ тем государствам, которые примут эту меру. Кроме того, стремление ограничить стоимость российского газа приведет к его подорожанию.

Экономика,Владимир Путин,
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