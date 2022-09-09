В России нашли способ отучить мир от доллара

Россия, являясь страной-экспортером, должна получать оплату от своих контрагентов, сообщает «Прайм» со ссылкой на директора департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов РФ Дмитрия Тимофеева.

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По его словам, американская национальная валюта, а также евро в текущих условиях Москве невыгодны, и Россия в этом отношении не одинока. При этом заставить все страны перейти на оплату в рублях невозможно. По словам чиновника, сегодня доллары и евро – «резанные зеленые бумажки», которые РФ не нужны.

Тимофеев считает, что «смерти» доллара или значимого отказа от него не произойдет, все разговоры об этом – «пугалки». Однако отход от американской валюты в глобальной торговле весьма вероятен, хотя это может оказаться довольно болезненным, сообщил руководитель департамента в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

Это приведет к глобальным мировой изменениям финансовой системы, что является основной задачей в настоящий момент.