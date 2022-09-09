Дегтярев предложил проводить нулевой день ВЭФ в 2023 году в Хабаровске

"На ВЭФ-2022 предложил президенту "Опоры России" Александру Калинину провести "нулевой день" ВЭФ-2023 в Хабаровске и посвятить его вопросам малого и среднего бизнеса. Это позволит сконцентрировать внимание федеральных структур на проблемах развития предпринимательства на Дальнем Востоке", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале в пятницу.

Он добавил также, что во время встречи с Калининым было подписано партнерское соглашение. Документ направлен на реализацию проектов социально-экономического развития Хабаровского края при участии субъектов малого и среднего предпринимательства и оказания им мер краевой господдержки, а также на совершенствование нормативной правовой базы, затрагивающей вопросы осуществления бизнес-деятельности в регионе, сообщается на сайте регионального правительства.