Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 60.80EUR 60.70
Войти в почту
8 часов назад

Дегтярев предложил проводить нулевой день ВЭФ в 2023 году в Хабаровске

ТАССиещё 1

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил проводить нулевой день Восточного экономического форума в Хабаровске в 2023 году.

Дегтярев предложил проводить нулевой день ВЭФ в 2023 году в Хабаровске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На ВЭФ-2022 предложил президенту "Опоры России" Александру Калинину провести "нулевой день" ВЭФ-2023 в Хабаровске и посвятить его вопросам малого и среднего бизнеса. Это позволит сконцентрировать внимание федеральных структур на проблемах развития предпринимательства на Дальнем Востоке", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале в пятницу.

Он добавил также, что во время встречи с Калининым было подписано партнерское соглашение. Документ направлен на реализацию проектов социально-экономического развития Хабаровского края при участии субъектов малого и среднего предпринимательства и оказания им мер краевой господдержки, а также на совершенствование нормативной правовой базы, затрагивающей вопросы осуществления бизнес-деятельности в регионе, сообщается на сайте регионального правительства.

Экономика,ВЭФ-2022,Александр Калинин,Михаил Дегтярев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители