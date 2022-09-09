Хабаровский край заключил на ВЭФ соглашения на 180 млрд рублей

Власти Хабаровского края заключили на Восточном экономическом форуме соглашения с компаниями и банками на общую сумму 180 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

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"Подведем итог ВЭФ-2022. Подписано шесть знаковых соглашений. Всего на сумму 180 млрд рублей", - написал Дегтярев.

Он уточнил, что соглашения подписаны со Сбербанком, Газпромбанком и компанией "Порт Эльга", с ВТБ, корпорацией "Туризм.РФ", с Министерством транспорта РФ, РЖД и с компанией "Фининвест". Также было подписано соглашение между регионом и Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства "Опора России".