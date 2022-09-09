В Италии назвали справедливую цену на российский газ

Евросоюз должен ограничить стоимость закупки российского газа на уровне 80 евро за мегаватт-час, такую «справедливую» цену назвал глава итальянского МИДа Луиджи Ди Майо, его слова передает РИА Новости.

«Если ПутиПутин поднял цену на газ более чем до 270 евро за мегаватт-час, пора установить потолок, который говорит о том, что нельзя превышать 80 евро», — отметил он.

Ранее Италия предлагала ввести максимальную цену за газ из России в 90 евро за мегаватт-час.

Полный отказ Италии от закупок российского газа возможен к осени 2024 года, говорил в августе и.о. премьер-министра страны Марио Драги. Ранее ряд итальянских политиков поддержали идею введения потолка цен на газ, но выступили за различные подходы в этом вопросе. Одни полагают, что нужно ввести такую меру на национальном уровне и как можно скорее, другие настаивают на общеевропейском ограничении.