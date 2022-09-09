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4 часа назад

В Минфине Франции предрекли экономике ЕС трудные времена из-за роста инфляции

Газета.Ruиещё 1

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что страны Европы ждут трудные времена из-за продолжающегося роста инфляции и цен на продукты и энергоносители. Своим мнением он поделился по прибытии на неформальную встречу министров экономики и финансов стран ЕС в Праге, передает РИА «Новости».

В Минфине Франции предрекли экономике ЕС трудные времена
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Экономики ЕС показали устойчивость, но нам необходимо помнить, что предстоят трудные времена», — сказал министр.

По его словам, высокие уровни инфляции сохранятся из-за цен на продовольствие и энергетику, а также продолжающихся боевых действий на Украине.

Ле Мэр также сообщил, что Франция приняла обширный пакет мер по защите населения от роста цен. Он подчеркнул, что страна продолжит работать в этом направлении, в том числе чтобы защитить частный бизнес.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что с начала года доля поставок газа из РФ на рынке Европы снизилась с 50% до 9%. Он отметил, что Евросоюз готовился к тому, что Россия остановит поставки газа и предстоящая зима будет холодной.

Сообщалось также, что германский импортер газа VNG запросил госпомощь, чтобы покрыть убытки из-за роста цен на энергоносители.

Экономика,Эммануэль Макрон,ЕС,
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