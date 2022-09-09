В МИД заявили о плохой реализации сделки по зерну

На решение продлить сделку по зерну будет влиять ее выполнение. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, отметив, что пока она реализуется плохо, передает РИА Новости.
«Мы смотрим на то, как она (сделка - ред.) реализуется. К сожалению, она реализуется не совсем так, как планировалось и как нам было обещано со стороны той же самой ООН», - подчеркнул он.
Накануне, 8 сентября, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна рассчитывает на скорые поставки российского зерна на мировые рынки.
Ранее в Стамбуле были подписаны многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Среди участников сделки - представители России, Турции, Украины и ООН. Она подразумевает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
7 сентября президент России Владимир Путин отметил, что в рамках зерновой сделки лишь небольшую часть продовольствия экспортируют в бедные страны. Глава государства настоял на пересмотре направления вывоза зерна.