Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ему удалось обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопрос, связанный с ценами на газ. Он рассчитывает на получение скидки при его покупке. Об этом сообщает Bloomberg, передает «Интерфакс».

«Обсуждал цены на газ с Путиным, надеюсь получить скидку», - подчеркнул Эрдоган.

Агентство «Анадолу», в свою очередь, сообщило, что президент Турции также заявил о намерении обратиться с просьбой к Путину о начале поставок российской агропродукции по «зерновому коридору».

Накануне, 8 сентября, Тайип Эрдоган заявил, что в странах Запада началась паника в связи с ростом цен из-за предстоящей зимы. Он надеется на то, что Турции и другими странам удастся пережить трудности, которые их ждут на фоне энергокризиса.