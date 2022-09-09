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3 часа назад

Bloomberg: Эрдоган надеется получить скидку на газ после беседы с Путиным

Лера Букина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ему удалось обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопрос, связанный с ценами на газ. Он рассчитывает на получение скидки при его покупке. Об этом сообщает Bloomberg, передает «Интерфакс».

«Обсуждал цены на газ с Путиным, надеюсь получить скидку», - подчеркнул Эрдоган.

Агентство «Анадолу», в свою очередь, сообщило, что президент Турции также заявил о намерении обратиться с просьбой к Путину о начале поставок российской агропродукции по «зерновому коридору».

Эрдоган отреагировал на слова Путина об украинском зерне

Накануне, 8 сентября, Тайип Эрдоган заявил, что в странах Запада началась паника в связи с ростом цен из-за предстоящей зимы. Он надеется на то, что Турции и другими странам удастся пережить трудности, которые их ждут на фоне энергокризиса.

Ранее Эрдоган счел ожидаемые проблемы в Европе, которые связаны с уменьшением поставок российского газа, следствием ее действий в отношении России.

Экономика,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
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