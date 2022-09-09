Оценена стоимость восстановления Украины

«Правительство Украины, Европейская комиссия и Всемирный банк вместе с партнерами оценивают текущую стоимость реконструкции и восстановления Украины в 349 млрд долларов. Ожидается, что эта цифра вырастет в ближайшие месяцы, поскольку война продолжается», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.