Путин: Россия готова отдать бесплатно тонны удобрений нуждающимся странам

На заседании Совбеза президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова отдать сотни тысяч тонн удобрений нуждающимся странам. Об этом в своём Telegram-канале сообщает «RT на русском».

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По словам Владимира Путина, Россия готова бесплатно передать сотни тысяч тонн удобрений нуждающимся странам. Кроме того, до конца 2022 года российская сторона намеревается поставить нуждающимся странам 30 миллионов тонн зерновых.

Вопросами поставок президент поручил заниматься Совбезу и МИД. Он также добавил, что считает недопустимым ситуацию, при которой Евросоюз может покупать российские удобрения, пока поставки на рынки Азии и Африки через европейские порты находятся под запретом.