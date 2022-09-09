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7 часов назад

Годовая инфляция в РФ в августе замедлилась до 14,3%

ТАСС

Годовая инфляция в России в августе 2022 года замедлилась до 14,3% против 15,1% в июле. В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,52%, следует из данных Росстата.

Годовая инфляция в РФ в августе замедлилась до 14,3%
Фото: ТАССТАСС

Продовольственные товары в августе подешевели на 1,36% по сравнению с июлем и подорожали на 15,77% в годовом выражении, непродовольственные товары подешевели на 0,05% в месячном выражении и подорожали на 15,51% по сравнению с августом 2021 года. Стоимость услуг выросла на 0,05% к августовскому показателю и на 10,45% в годовом выражении.

Экономика,Росстат,
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