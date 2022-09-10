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45 минут назад

Жителям Европы предрекли «невиданные проблемы» с урожаем

News.ru

Доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников заявил, что Евросоюзу в условиях засухи и санкций грозят серьезные проблемы не только в энергетике, но и в сельском хозяйстве. Прежде проблемы с продовольственными товарами решались с помощью международной торговли, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Жителям Европы предрекли «невиданные проблемы»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас же из-за роста стоимости логистики, экономических сложностей, роста цен на энергию и нелепых санкционных самоограничений эта система может нарушиться, — предположил эксперт.

По его мнению, именно Евросоюз из-за дефицита продовольствия и энергии окажется первым пострадавшим от деглобализации и санкций.

Ранее стало известно, что аграрии Подмосковья побили рекорд СССР и России по сбору зерновых и зернобобовых, заявил зампредседателя правительства Московской области Георгий Филимонов. По его словам, на площади 158 тысяч га было собрано 623 тысячи тонн этих культур. С 1991 года столько собрали впервые.

Евросоюз не согласовал потолок цен на российский газ

Экономика,Сергей Черников,Георгий Филимонов,РУДН,Правительство московской области,ЕС,
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