Названы масштабы потрясения в ЕC после остановки «Северного потока»

Финансовый аналитик Джо Уоллес в беседе с ведущим бизнес-подкаста газеты The Wall Street Journal Райаном Кнутсоном рассказал о том, что государства Евросоюза испытывают значительные потрясения из-за приостановки работы газопровода «Северный поток».

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Джо Уоллес напомнил, что после на конфликта на Украине в Европе больше всего опасались, что Россия воспользуется своим доминирующим положением основного поставщика газа в Европу, чтобы оказать экономическое давление на европейские страны.

По его мнению, отключение поставок голубого топлива в Евросоюз через «Северный поток» приведет к существенным проблемам в зимний период. Пострадают как промышленные предприятия, так и домохозяйства.

Эксперт уточнил, что у Москвы появились новые экономические партнеры, а также активизировались старые. К примеру, Индия покупала относительно небольшое количество российской нефти, но в настоящее время значительно увеличила закупки.

Нефтепродукты из России стала закупать даже Саудовская Аравия, подчеркнул аналитик. Он пояснил, что это позволяет стране продавать свою нефть в Европу и США. Эр-Рияд скупает черное золото из РФ по низкой цене, с дисконтом, а свое продает по-рыночной.

По оценке Уоллеса, Россия в 2022 году зарабатывает в среднем около $20 млрд в месяц на экспорте нефти. В прошлом году доход достигал порядка $15 млрд.

Аналитик рассказал, что тем временем в Европе постепенно закрываются энергоемкие предприятия, относящиеся к стекольной и металлургической отраслям. Они оставались конкурентоспособными до тех пор, пока получали дешевый российский газ.