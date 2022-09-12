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49 минут назад

Daily Mail узнала о проблеме парламента Британии из-за поставок газа из России

Газета.Ruиещё 1

В парламенте Британии негодуют по поводу резкого роста стоимости счетов за отопление. Об этом сообщает Daily Mail. Напомним, ценники на электроэнергию в Соединённом Королевстве взлетели после сокращения поставок газа из России.

Парламент Британии столкнулся с проблемой из-за газа из РФ
Фото: ReutersReuters

Так, чтобы сэкономить на коммунальных платежах, спикер Палаты общин Линдси Хойл даже предложил установить гидроэлектрическую турбину, которая будет вырабатывать энергию для Вестминстерского дворца.

К слову, такой агрегат был у Елизаветы II в шотландском замке Балморал. Однако, по мнению эксперта Нила Кермоуда, британские чиновники, вероятнее всего, не смогут воплотить подобную идею в жизнь, так как участок реки Темзы у здания парламента слишком мелководный.

«Турбина, вероятно, будет генерировать достаточно энергии, чтобы вскипятить чайник», — резюмируют журналисты издания.

Ранее обозреватель британского издания The Telegraph Бен Райт писал, что украинский кризис и рост цен на топливо и продовольствие стремительно разрушают экономику Великобритании, напоминает Life.ru.

По его словам, за коммунальные услуги британцам придётся платить 14% от своих заработков.

Экономика,Бен Райт,Елизавета II,Парламент Великобритании,
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