Парламент Британии столкнулся с проблемой из-за газа из РФ

В парламенте Британии негодуют по поводу резкого роста стоимости счетов за отопление. Об этом сообщает Daily Mail. Напомним, ценники на электроэнергию в Соединённом Королевстве взлетели после сокращения поставок газа из России.

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Так, чтобы сэкономить на коммунальных платежах, спикер Палаты общин Линдси Хойл даже предложил установить гидроэлектрическую турбину, которая будет вырабатывать энергию для Вестминстерского дворца.

К слову, такой агрегат был у Елизаветы II в шотландском замке Балморал. Однако, по мнению эксперта Нила Кермоуда, британские чиновники, вероятнее всего, не смогут воплотить подобную идею в жизнь, так как участок реки Темзы у здания парламента слишком мелководный.

«Турбина, вероятно, будет генерировать достаточно энергии, чтобы вскипятить чайник», — резюмируют журналисты издания.

Ранее обозреватель британского издания The Telegraph Бен Райт писал, что украинский кризис и рост цен на топливо и продовольствие стремительно разрушают экономику Великобритании, напоминает Life.ru.