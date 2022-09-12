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1 час назад

В Индонезии рассматривают возможность импорта нефти из России

RT на русскомиещё 3

Президент Индонезии Джоко Видодо в интервью Financial Times заявил, что рассматривает возможность импорта нефти из России в рамках сдерживания цен на энергоносители внутри островного государства.

FT: Индонезия задумалась об импорте нефти из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы всегда отслеживаем все варианты. Если есть страна, которая дает лучшую цену, конечно... Правительство обязано найти различные источники для удовлетворения энергетических потребностей его народа», — цитирует его ТАСС.

Видодо утвердительно ответил на вопрос о том, рассматривают ли власти возможность импорта нефти из России.

Ранее издание South China Morning Post (SCMP) сообщало, что Индонезия может не согласиться на предложение Соединённых Штатов ограничить цены на российскую нефть, так как это будет означать введение санкций против России.

Президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что решение некоторых стран ввести ограничения цен на российские энергоносители «абсолютно тупое», ни к чему хорошему для его инициаторов оно не приведёт.

Экономика,Владимир Путин,
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