Раскрыта аномалия на рынке вкладов в РФ

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий заявил, что российский рынок рублевых вкладов уже пять месяцев испытывает аномалию. Об этом он сообщил РИА "Новости".

Фото: Алексей Сухоруков/РИА «Новости» Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

"На рынке вкладов сохраняется аномалия: по вкладам в рублях ставки на короткие сроки выше, чем на большие. В июле средние ставки по вкладам физических лиц в рублях на срок до 30 дней, кроме "до востребования", составляли 7,17%, тогда как ставки на срок свыше 3 лет – 6,23%.

Такая аномалия называется инверсией", - сообщил он. По его словам, эта аномалия возникла в марте: тогда средние ставки по вкладам физических лиц в рублях на срок до 30 дней, кроме "до востребования", достигли 16,25%, тогда как ставки на срок свыше трех лет были существенно ниже – 8,41%.