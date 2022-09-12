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57 минут назад

Эксперт заявил об аномалии на рынке вкладов в РФ

Газета.Ru

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий заявил, что российский рынок рублевых вкладов уже пять месяцев испытывает аномалию. Об этом он сообщил РИА "Новости".

Раскрыта аномалия на рынке вкладов в РФ
Фото: Алексей Сухоруков/РИА «Новости»Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

"На рынке вкладов сохраняется аномалия: по вкладам в рублях ставки на короткие сроки выше, чем на большие. В июле средние ставки по вкладам физических лиц в рублях на срок до 30 дней, кроме "до востребования", составляли 7,17%, тогда как ставки на срок свыше 3 лет – 6,23%.

Такая аномалия называется инверсией", - сообщил он. По его словам, эта аномалия возникла в марте: тогда средние ставки по вкладам физических лиц в рублях на срок до 30 дней, кроме "до востребования", достигли 16,25%, тогда как ставки на срок свыше трех лет были существенно ниже – 8,41%.

Ранее сообщалось, что профицит внешней торговли России в период с января по август 2022 года вырос до $213,6 млрд. Уточняется, что за первые восемь месяцев 2022 года показатель увеличился более чем в 2,3 раза относительно аналогичного периода 2021 года. Тогда профицит внешней торговли России был равен $90,5 млрд. За период с января по июль 2022 года это значение составляло $192,4 млрд.

Экономика,Максим Осадчий,Банк Корпоративного Финансирования,
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