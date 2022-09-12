Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
25 минут назад

Aydınlık: Украина стала призывать за введение санкций против бизнесменов из Турции

Газета.Ru

На Украине стали агитировать к введению санкций против турецких бизнесменов из-за того, что Турция решила не присоединяться к решениям Запада, направленным против России. Об этом сообщает издание Aydınlık.

Украина призвала к санкциям против бизнесменов из Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На сайте, предположительно связанном с МИД Украины (sanctions.nazk.gov.ua), была обнаружена агитация за введение санкций против турецких бизнесменов и банков», — отметили в публикации.

По данным издания, что в подготовленный Украиной список попали руководители турецких Зираат Банка, İş Bank и Credit Europe Bank с фотографиями. При этом, когда нажимаешь на профиль человека, появляется призыв к «мировым правительствам» ввести санкции против этого человека.

В газете также добавили, что в неэффективности санкций США и часть европейских стран стали обвинять Турцию. При этом американская сторона уже отправила письма с угрозами деловым организациям страны.

6 сентября президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Европа, которая столкнется с проблемами зимой из-за энергетического кризиса, «пожинает то, что посеяла». Эрдоган считает, что президент России Владимир Путин использует все имеющиеся средства для противодействия агрессии западных стран.

Экономика,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители