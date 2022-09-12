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12 минут назад

Аналитики предсказали снижение ключевой ставки Центробанком до 7,5%

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Банк России на фоне дезинфляционных трендов может снизить ключевую ставку на 0,5 п.п, до 7,5%, уже в пятницу. Об этом РИА «Новости» заявили опрошенные аналитики.

Аналитики предсказали снижение ключевой ставки ЦБ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы ожидаем понижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов — до 7,5%, что обусловлено сохранением дефляционных тенденций в экономике на фоне крепкого рубля и по-прежнему ослабленного потребительского спроса», — отметил старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что в июле и августе в России наблюдалась дефляция. Это послужит поводом для снижения ключевой ставки до 7,5%. Кроме того, снижению ставки послужит и восстановление импорта, процессы импортозамещения и увеличение внутреннего производства.

Некоторые аналитики посчитали, что Центробанк может действовать более агрессивно и снизит ставку до 7%. Это может произойти из-за того, что рост инфляции резко замедлился. Кроме того, экономика России успешно трансформировалась в условиях санкций.

11 сентября главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич заявил, что ожидает в среднесрочной перспективе ослабление национальной валюты. По его наблюдениям, на прошедшей неделе основные мировые валюты продолжили консолидироваться по отношению рублю, предпринимая попытки приступить к восходящему движению.

Экономика,Богдан Зварич,Александр Проклов,Банк России,
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