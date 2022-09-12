Россия и Иран разработали аналог SWIFT

Россия и Иран на фоне западных санкций объединяют платежные системы, чтобы уйти от доллара при финансовых расчетах, и рассчитывают создать аналог системы межбанковских платежей SWIFT. Об этом пишет Al Jazeera.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это рядом стран, в том числе ЕС и США, были введены обширные антироссийские санкции. В частности, российские кредитные организации были отключены от системы межбанковских расчетов SWIFT. Иран также находится под западными санкциями.

Заместитель главы Министерства иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари заявил, что в ближайшие дни в стране может произойти подключение российской платежной системы «Мир», которая будет интегрирована с иранской «Шетаб».

Эксперты отмечают, что создание российско-иранского аналога международной системы SWIFT поможет снизить влияние западных санкций. По словам эксперта в области политэкономических исследований Баймана Яздани, исключение доллара из взаимных расчетов даст толчок торговым и финансовым отношениям между Ираном и Россией, а также окажет положительное влияние на курсы национальных валют.