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58 минут назад

Россия и Иран разработали аналог SWIFT

Алиса Селезнёва

Россия и Иран на фоне западных санкций объединяют платежные системы, чтобы уйти от доллара при финансовых расчетах, и рассчитывают создать аналог системы межбанковских платежей SWIFT. Об этом пишет Al Jazeera.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это рядом стран, в том числе ЕС и США, были введены обширные антироссийские санкции. В частности, российские кредитные организации были отключены от системы межбанковских расчетов SWIFT. Иран также находится под западными санкциями.

Заместитель главы Министерства иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари заявил, что в ближайшие дни в стране может произойти подключение российской платежной системы «Мир», которая будет интегрирована с иранской «Шетаб».

В России решили создать собственные банкоматы

Эксперты отмечают, что создание российско-иранского аналога международной системы SWIFT поможет снизить влияние западных санкций. По словам эксперта в области политэкономических исследований Баймана Яздани, исключение доллара из взаимных расчетов даст толчок торговым и финансовым отношениям между Ираном и Россией, а также окажет положительное влияние на курсы национальных валют.

В свою очередь экономический эксперт-аналитик Карим Асади уверен, что внедрение российской системы «Мир» в Иране облегчит обмен валюты и транзакции для бизнесменов и туристов. Однако процесс слияния двух банковских платежных систем пока не завершен, подчеркнул он.

Экономика,Мехди Сафари,Владимир Путин,ЕС,
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