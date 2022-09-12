В США заявили о пользе санкций для внутреннего туризма в РФ

Западные санкции поспособствовали развитию внутреннего туризма в России, заявило американское издание The Christian Science Monitor. Отдых за границей стал менее доступен для россиян из-за ограничений на воздушные перелёты, сложностей с получением виз во многие страны и трудностей с оплатой российскими банковскими картами за рубежом. Поэтому россияне стали больше путешествовать внутри собственной страны.

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Заместитель директора музея Булгакова в Москве Алексей Яковлев рассказал изданию о «значительном всплеске посетителей» в этом году. По словам музейного работника, это связано с тем, что «россияне, всё больше разочаровывающиеся в своих надеждах поехать за границу, переключают внимание на открытие своей страны».

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Туристический бум в этом году переживает не только Москва, но и другие культурные центры — Санкт-Петербург и города «Золотого кольца», отметило издание.

Кроме того, туроператоры фиксируют высокий спрос на локации, которые раньше не были особенно популярны у путешественников, рассказал директор московского турагентства «Дельфин» Сергей Ромашкин. Модными направлениями, по его словам, стали Калининград, Карелия, Дальний Восток, Сибирь и Северный Кавказ.

«Мы ожидаем, что в этом году внутри страны поедет до 45 млн россиян. Это в десять раз больше, чем в Турцию, которая является основным зарубежным направлением, которое по-прежнему открыто для россиян», — сказал он.

Издание также пообщалось с американкой Сарой Линдеманн-Комаровой, которая почти 30 лет живёт на Алтае, в посёлке Манжерок. По её словам, если в 2019 году регион посетило около 2 млн туристов, то в этом их количество удвоилось. Многие местные жители стали заниматься бизнесом — они строят домики для сдачи в аренду и предлагают различные услуги гостям.

«Если бы вам пришлось ограничиться одной страной, Россия, самая большая по территории страна в мире, была бы неплохим выбором — по крайней мере, с точки зрения туриста», — резюмировало издание.

Ранее сообщалось, что в России на фоне санкций выросла выручка мини-отелей. Летом 2022 года она увеличилась на 12% к лету 2021 года. Больше всего выросли обороты бизнеса в Приморье, Москве, Красноярском, Краснодарском и Алтайском краях.