Президент РФ Владимир Путин заявил, что избежать процесса дедолларизации нельзя. Соответствующее заявление было сделано на совещании по экономическим вопросам, передает РИА Новости.

«Как ее создавать и что такое подушка безопасности в современных условиях, когда на нас идёт известный и неизбежный процесс дедолларизации», - подчеркнул Путин.

Глава государства ранее заявлял, что российский валютный рынок необходимо подготовить к кардинальному росту доли расчетов в национальных валютах во внешней торговле РФ.

Летом председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что американская валюта теряет свои позиции по ряду причин. Среди них, по его словам, — факт того, что доллар не обеспечен реальными товарами и ресурсами, данная валюта не имеет привязки к золоту.