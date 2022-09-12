Президент РФ Владимир Путин заявил, что избежать процесса дедолларизации нельзя. Соответствующее заявление было сделано на совещании по экономическим вопросам, передает РИА Новости.
«Как ее создавать и что такое подушка безопасности в современных условиях, когда на нас идёт известный и неизбежный процесс дедолларизации», - подчеркнул Путин.
Глава государства ранее заявлял, что российский валютный рынок необходимо подготовить к кардинальному росту доли расчетов в национальных валютах во внешней торговле РФ.
Летом председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что американская валюта теряет свои позиции по ряду причин. Среди них, по его словам, — факт того, что доллар не обеспечен реальными товарами и ресурсами, данная валюта не имеет привязки к золоту.
В мае премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что дедолларизация российской экономики остается приоритетным направлением для страны.