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1 час назад

Путин: процесс «дедолларизации» неизбежен

Лера Букина

Президент РФ Владимир Путин заявил, что избежать процесса дедолларизации нельзя. Соответствующее заявление было сделано на совещании по экономическим вопросам, передает РИА Новости.

«Как ее создавать и что такое подушка безопасности в современных условиях, когда на нас идёт известный и неизбежный процесс дедолларизации», - подчеркнул Путин.

Глава государства ранее заявлял, что российский валютный рынок необходимо подготовить к кардинальному росту доли расчетов в национальных валютах во внешней торговле РФ.

Летом председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что американская валюта теряет свои позиции по ряду причин. Среди них, по его словам, — факт того, что доллар не обеспечен реальными товарами и ресурсами, данная валюта не имеет привязки к золоту.

В мае премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что дедолларизация российской экономики остается приоритетным направлением для страны.

Экономика,Михаил Мишустин,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Госдума,
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