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1 час назад

Сербия нашла замену российской нефти

Лера Букина

Вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович сообщила о намерении страны заменить российскую нефть собственным, иракским и иранским сырьем. Соответствующее заявление было сделано в интервью агентству Танюг.

У Сербии не будет возможности с 1 ноября осуществлять импорт российской нефти в связи с ограничениями.

По ее словам, в прошлом году стране удалось импортировать из России 25% нефти. Вместе с тем 20% Сербия получила из собственной добычи, остальные потребности покрыли поставки из Киркуха, отметила вице-премьер. Она указала на увеличение импорта российской нефти страной после начала спецоперации на Украине. Это обусловлено падением цен на сырье.

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«Но не вижу в этом никаких проблем, они работают над этим, подписываются договоры, так что мы, во всяком случае, будем использовать не российскую нефть, как это и предусмотрено шестым пакетом»,— отметила Михайлович.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо сообщил о планах островного государства заняться поиском возможности импортировать нефть из России с целью сдерживания стоимости энергоносителей на внутреннем рынке.

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