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1 час назад

В США отчитались о снижении инфляции в стране

Рамблер

Годовая инфляция в США снизилась до 8,3% по итогам августа. Месяцем ранее она составляла 8,5%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-релиз американского министерства труда.

В США отчитались о снижении инфляции в стране
Фото: ReutersReuters

В ведомстве отметили, что инфляция в стране замедляется уже второй месяц подряд — в июне она находилась на уровне 9,1%. При этом американские аналитики ожидали в августе еще большего снижения до 8,1%, но его не произошло.

Базовая инфляция в США, не считая цен на продукты питания и энергоносители, в месячном выражении выросла до 0,6%. В июле данный показатель составлял 0,3%. Продовольствие в июле подорожало на 0,8%, а энергоносители наоборот подешевели на 5%.

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