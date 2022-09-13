В США отчитались о снижении инфляции в стране

Годовая инфляция в США снизилась до 8,3% по итогам августа. Месяцем ранее она составляла 8,5%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-релиз американского министерства труда.

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В ведомстве отметили, что инфляция в стране замедляется уже второй месяц подряд — в июне она находилась на уровне 9,1%. При этом американские аналитики ожидали в августе еще большего снижения до 8,1%, но его не произошло.