Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+26° в 
USD 60.07EUR 60.94
Войти в почту
53 минуты назад

Украина получит дополнительные 1,4 миллиарда долларов от МВФ

Lenta.ru

Украина дополнительно получит 1,4 миллиарда долларов от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом на своей странице в Twitter сообщил президент страны Владимир Зеленский.

Украина получит дополнительные 1,4 миллиарда долларов от МВФ
Фото: ReutersReuters

«Провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ КрисКристалиной Георгиевой. Поблагодарил за выделенные $1,4 миллиарда дополнительную поддержку. Обсудили будущее сотрудничество для укрепления финансовой стабильности Украины», — написал Зеленский.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что с 24 февраля Украина получила около 18 миллиардов долларов помощи от международных партнеров. Ключевыми донорами стали США, Канада, Великобритания, Япония, Франция и Италия.

Тем временем Киев ведет переговоры с лидерами Европейского союза о предоставлении Киеву очередной макрофинансовой помощи объемом 12 миллиардов евро в 2023 году.

Экономика,Владимир Зеленский,Кристалина Георгиева,Сергей Марченко,Международный валютный фонд,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители