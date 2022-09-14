Россия обвинила Запад в мировом дефиците нефти

Санкционная политика ряда стран Запада помешала потенциальной добыче нефти в 5-6 млн баррелей в сутки, которые могли бы сейчас помочь преодолеть мировой энергетический кризис. Об этом заявил первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин, пишет ТАСС.

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В ходе Петербургского международного газового форуме он отметил, что дефицит нефти на рынке стал следствием «политики, которую ряд стран проводит последние 10 лет».

«Их санкционное давление лишило мир примерно 5-6 млн баррелей в сутки дополнительной потенциальной добычи. Я думаю, что все собравшиеся прекрасно понимают, что 5-6 млн баррелей добычи в сутки это то, что могло бы легко решить мировые энергетические проблемы, если бы не осознанные действия ряда стран», - констатировал Сорокин.

По его словам, сейчас перед Россией, которая является надежным поставщиком энергоресурсов в том числе и в развивающиеся страны, стоит вызов - преодолеть зависимость отечественной энергетики от западного оборудования.

Санкционное давление на Россию был усилено западными странами после начала российской специальной операции на Украине. США и другие западные страны ввели ограничения в том числе и на закупку российских угля и нефти, а также на поставки оборудования в Россию.