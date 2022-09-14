Планы ЕС  по переходу на водород  оценили

Исходя из сегодняшних представлений, водородное топливо - это, скорее, долгосрочный инструмент в рамках низкоуглеродного развития. Текущие технологии позволяют очень ограниченное использование водорода, особенно с точки зрения конечного потребления в силу многих нерешенных вопросов как в части безопасности использования, так и в части высоких издержек при его производстве, транспортировке, хранении и потреблении. Поэтому основные усилия направлены на то, чтобы снизить эти издержки и сделать водород максимально безопасным при его транспортировке, хранении и использовании.



Серьезного прогресса в этом направлении можно ожидать ближе к 2030 году и в последующий период. Но пока водородная энергетика остается преимущественно на уровне научных разработок и отдельных отдельных относительно небольших промышленных объектов.



Не так давно была принята достаточно амбициозная водородная стратегия. В этом году ведутся дискуссии об ускорении и дополнительных инвестициях в размере 3 млрд евро, но говорить однозначно о том, что водородная энергетика займет какое-то существенное место в энергетике ЕС до 2030 года, я бы пока не стал.



Если говорить о перспективах ближайших лет, то существует больше возможностей для увеличения производства биогаза, в том числе биометана, как механизма частичного замещения выпадающей добычи обычного газа в ЕС. А водород - это более долгосрочный источник, который серьезную роль начнет играть после 2030 года.



В ближайшее время водородное топливо точно не сможет заменить обычный газ в Европе. И в планах Еврокомиссии водород именно как товар-субститут, замещающий российский газ, большой роли не играет. Все осознают, что пока энергетика не готова к ни масштабному использованию, ни к транспортировке и хранению водорода. Кроме того, водород с точки зрения выбора будущих технологий по-прежнему конкурирует с промышленными накопителями электроэнергии. Их тоже пока не смогли разработать в том виде, в котором они нужны, - дешевыми, с низкими потерями и относительно малогабаритными. ЕС до конца не сделал выбор, как аккумулировать избыточную энергию ветровой и солнечной генерации, которая вырабатывается либо ночью, либо в дневные периоды суток и года, когда эта электроэнергия не требуется рынку. Здесь возможно либо аккумулирование при помощи больших современных батарей, либо нужно превращать эту энергию во что-то, что потом можно преобразовывать обратно в электроэнергию. Это может быть водород, это может быть аммиак. У аммиака, пожалуй, пока даже больше перспектив в этом направлении. Но существенное внимание к водороду связано именно с тем, что потенциально он может быть механизмом аккумулирования этой избыточной электроэнергии, которую потом в нужный момент можно будет использовать. Но опять же - все это после 2030 года в основном.



Если говорить о замещении газа в предстоящие три зимы - до начала 2025 года, то в этот период водород не будет играть никакой роли. К 2030 году, может быть, он сможет заместить несколько млрд кубометров газа, но это не те объемы, чтобы на что-то влиять.

Алексей Белогорьев Заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ)