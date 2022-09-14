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55 минут назад

Украина решила взять кредит на закупку газа

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о закупке газа в кредит. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Украина решила взять кредит на закупку газа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Глава республики подписал законопроект о внесении изменений в закон «О государственном бюджете Украины на 2022 год». В частности, документ предусматривает выделение 12,7 миллиарда гривен (порядка 337 миллионов долларов) на закупку природного газа за счет внешних заимствований.

Ранее сообщалось, что Киев ведет переговоры с Экспортно-импортным банком США (Eximbank) о получении кредита в 1,5 миллиарда долларов на покупку газа.

До этого депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко заявлял, что Украина не сможет накопить достаточно запасов газа на зиму. По его словам, сейчас в подземных хранилищах находится 13,34 миллиарда кубометров топлива, при этом для успешного прохождения отопительного сезона республике необходимо иметь 19 миллиардов кубометров.

Экономика,Алексей Кучеренко,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
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