Странам ЕС предложили снизить потребление электричества зимой

Еврокомиссия (ЕК) выступает за сбор прибыли нефтегазовых компаний, которые превысили в 2022 году рост в 20% в сравнении с прошлыми тремя годами. Об этом сообщается в пресс-релизе ЕК, передает РИА Новости.
«Комиссия также предлагает временный взнос солидарности на сверхприбыль, полученную от деятельности в нефтяном, газовом, угольном и нефтеперерабатывающем секторах», - говорится в документе.
Уточняется, что его будут собирать государства-члены ЕС. Доходы будут перенаправлять потребителям энергии, в частности уязвимым домохозяйствам, сильно пострадавшим компаниям и энергоемким отраслям.
Согласно оценке ЕК, взнос принесет около 25 миллиардов евро государственных доходов от сверхприбылей соответствующих компаний за 2022 фискальный год.
Кроме того, Еврокомиссия выступает за временное ограничение доходов производителей электричества на возобновляемых источниках, атоме и буром угле, а также за снижение потребления энергии минимум на 5% в пиковое часы. ЕК считает, что целесообразно к 31 марта снизить общий спрос на электроэнергию минимум на 10%.