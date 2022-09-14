Странам ЕС предложили снизить потребление электричества зимой

Еврокомиссия (ЕК) выступает за сбор прибыли нефтегазовых компаний, которые превысили в 2022 году рост в 20% в сравнении с прошлыми тремя годами. Об этом сообщается в пресс-релизе ЕК, передает РИА Новости.

«Комиссия также предлагает временный взнос солидарности на сверхприбыль, полученную от деятельности в нефтяном, газовом, угольном и нефтеперерабатывающем секторах», - говорится в документе.

Уточняется, что его будут собирать государства-члены ЕС. Доходы будут перенаправлять потребителям энергии, в частности уязвимым домохозяйствам, сильно пострадавшим компаниям и энергоемким отраслям.

Согласно оценке ЕК, взнос принесет около 25 миллиардов евро государственных доходов от сверхприбылей соответствующих компаний за 2022 фискальный год.