Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+19° в 
USD 60.07EUR 60.94
Войти в почту
22 минуты назад

Еврокомиссия сделала предложение странам ЕС

Лера Букина

Еврокомиссия (ЕК) выступает за сбор прибыли нефтегазовых компаний, которые превысили в 2022 году рост в 20% в сравнении с прошлыми тремя годами. Об этом сообщается в пресс-релизе ЕК, передает РИА Новости.

Странам ЕС предложили снизить потребление электричества зимой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Комиссия также предлагает временный взнос солидарности на сверхприбыль, полученную от деятельности в нефтяном, газовом, угольном и нефтеперерабатывающем секторах», - говорится в документе.

Уточняется, что его будут собирать государства-члены ЕС. Доходы будут перенаправлять потребителям энергии, в частности уязвимым домохозяйствам, сильно пострадавшим компаниям и энергоемким отраслям.

Согласно оценке ЕК, взнос принесет около 25 миллиардов евро государственных доходов от сверхприбылей соответствующих компаний за 2022 фискальный год.

Кроме того, Еврокомиссия выступает за временное ограничение доходов производителей электричества на возобновляемых источниках, атоме и буром угле, а также за снижение потребления энергии минимум на 5% в пиковое часы. ЕК считает, что целесообразно к 31 марта снизить общий спрос на электроэнергию минимум на 10%.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители