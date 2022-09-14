Европейская страна установила рекорд по отказу от газа

Финляндия первой в Евросоюзе добилась двукратного сокращения потребления природного газа. Об этом сообщает «Секрет фирмы».

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По имеющимся данным, за последние полгода потребление газа в Финляндии сократилось на 50% по сравнению с прошлым годом. До начала энергетического кризиса около трети используемого в Финляндии природного газа уходили на отопление и производство электроэнергии, но уже на конец августа эти расходы были практически сведены к нулю.

Впрочем, власти Финляндии не собираются на этом останавливаться – с целью дальнейшей экономии страна может сократить потребление газа и в промышленности.

После того, как российская энергетическая компания «Газпром» отказалась поставлять газ в Финляндию, последняя перешла на покупку сжиженного топлива с завода «Криогаз-Высоцк СПГ», принадлежащего НОВАТЭКу. А 31 августа министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто объявил, что страна больше не получает газ из России.