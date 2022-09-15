В США отказались наращивать добычу газа и нефти ради Европы

Несмотря на то что США стали крупнейшим в мире производителем нефти и газа, они не спасут Европу от энергетического кризиса. Об этом сообщила британская газета Financial Times. Американские производители сланцевого газа и нефти не смогут резко увеличить экспорт: по данным издания, поставки СПГ и нефти из США уже достигли максимума. Эксперты считают, что местные предприниматели не заинтересованы в увеличении добычи сырья.

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«США не могут добывать больше. Помощи не будет. Ни со стороны производителей газа, ни со стороны производителей нефти», — заявил глава американской инвестиционной компании Quantum Energy Partners Уил Вэн Ло.

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По словам исполнительного директора нефтяной компании Pioneer Natural Resources Скотта Шеффилда, поставки энергоресурсов из Штатов увеличились на фоне стремительного роста цен и практически достигли предела.

В FT отметили, что в результате сланцевых разработок в прошедшем десятилетии США стали крупнейшим в мире производителем нефти: до пандемии коронавируса в стране добывалось 13 млн баррелей в сутки, или более 10% от глобальных поставок. Однако предприниматели, вкладывающиеся в нефтегазовые компании, не заинтересованы в увеличении добычи сырья, предпочитая зарабатывать на дефиците ресурсов.

«Инвесторы по большей части не хотят, чтобы сланцевые компании преследовали модель роста. Возможности капитала чрезмерно ограничены», — пояснил исполнительный директор инвестиционной компании Kimmeridge Energy Бен Делл.

Как ранее заявила испанская газета La Vanguardia, Европе может не хватить запасов газа на зиму. 160 газовых хранилищ, распределённых по 18 странам, заполнены только на 83%. Их объёма хватит лишь на 21% годового потребления в Евросоюзе. Если европейцы не снизят потребление, то запасы топлива иссякнут уже в начале февраля 2023 года.

По прогнозам экспертов, чтобы пережить холода, в ЕС должны сократить потребление минимум на 10%.