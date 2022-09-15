В Европе уверены в победе над Россией в «энергетической войне»

"Мы одержим победу, и этот пакет [мер] поможет нам этого добиться", - отметила Симсон, комментируя утверждения главы Еврокомисии Урсулу фон дер Ляйен о том, что Россия ведет "войну на энергетическом рынке" Евросоюза.

Еврокомиссар до этого представила документ, который позволит странам ЕС взять на себя обязательство по снижению потребления электроэнергии как минимум на 5% в пиковые часы и сделать целью сокращение общего уровня потребления электроэнергии на 10% до 31 марта 2023 года. Симсон отмечала, что снижение энергопотребления в часы пиковой нагрузки особенно важно для ЕС, поскольку именно в этот отрезок времени вводятся в действие работающие на газе тепловые электростанции и сжигается основной объем топлива.