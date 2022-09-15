В Европе уверены в победе над Россией в «энергетической войне»

Страны Евросоюза смогут одержать победу над Россией в "энергетической войне" благодаря предложенным Еврокомиссией мерам. С таким утверждением в интервью агентству Bloomberg, опубликованном вечером в среду, выступила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
"Мы одержим победу, и этот пакет [мер] поможет нам этого добиться", - отметила Симсон, комментируя утверждения главы Еврокомисии Урсулу фон дер Ляйен о том, что Россия ведет "войну на энергетическом рынке" Евросоюза.
Еврокомиссар до этого представила документ, который позволит странам ЕС взять на себя обязательство по снижению потребления электроэнергии как минимум на 5% в пиковые часы и сделать целью сокращение общего уровня потребления электроэнергии на 10% до 31 марта 2023 года. Симсон отмечала, что снижение энергопотребления в часы пиковой нагрузки особенно важно для ЕС, поскольку именно в этот отрезок времени вводятся в действие работающие на газе тепловые электростанции и сжигается основной объем топлива.
"Мы диверсифицировали наши поставки газа, запасли достаточные объемы газа на подземных хранилищах и заключили соглашение с правительствами стран о сокращении общего потребления газа. Мы сделали все для того, чтобы быть готовыми к тому, когда Россия прекратит все поставки", - отметила еврокомиссар.
Ранее министры энергетики ЕС не смогли согласовать потолок цен на российский трубопроводный газ и поручили ЕК изучить возможность ограничений цены на все виды газа, включая сжиженный природный газ (СПГ). По словам Кадри Симсон, Еврокомиссия считает важным ввести потолок цен именно на российский газ в связи с действиями РФ на Украине, при этом в Брюсселе опасаются, что введение потолка цен на СПГ "может подорвать безопасность поставок".