Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+18° в 
USD 59.78EUR 59.84
Войти в почту
16 минут назад

В "Газпроме" назвали США основным бенефициаром энергокризиса в Европе

ТАССиещё 1

Основным выгодоприобретателем от энергокризиса в Европе являются США, которые смогли нарастить поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу - более дорогого по сравнению с трубопроводным газом. Об этом заявил замглавы "Газпрома" Олег Аксютин на Петербургском международном газовом форуме.

В «Газпроме» назвали главного бенефициара энергокризиса в ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У текущего кризиса на газовом рынке в Европе есть и плюсы, но только не для европейских стран. Одним из главных бенефициаров сложившейся ситуации стали Соединенные Штаты Америки", - сказал Аксютин.

"При стабильных условиях [поставки] СПГ [из США] были неконкурентоспособны как из-за высокой себестоимости, так и из-за большого углеродного следа сланцевого газа. Сейчас мы видим существенный рост поставок СПГ из США в Европу. Выводы можете делать самостоятельно", - подчеркнул он.

Экономика,Олег Аксютин,Газпром,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители