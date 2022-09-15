В «Газпроме» назвали главного бенефициара энергокризиса в ЕС

Основным выгодоприобретателем от энергокризиса в Европе являются США, которые смогли нарастить поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу - более дорогого по сравнению с трубопроводным газом. Об этом заявил замглавы "Газпрома" Олег Аксютин на Петербургском международном газовом форуме.
"У текущего кризиса на газовом рынке в Европе есть и плюсы, но только не для европейских стран. Одним из главных бенефициаров сложившейся ситуации стали Соединенные Штаты Америки", - сказал Аксютин.
"При стабильных условиях [поставки] СПГ [из США] были неконкурентоспособны как из-за высокой себестоимости, так и из-за большого углеродного следа сланцевого газа. Сейчас мы видим существенный рост поставок СПГ из США в Европу. Выводы можете делать самостоятельно", - подчеркнул он.