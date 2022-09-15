Россиянам дали совет в преддверии заседания Банка России

Снижение ставки - это самый базовый сценарий. С учетом того, как у нас развивается ситуация с инфляцией, в связи с тем, что в экономике по-прежнему фиксируется спад по деловой активности по тем данным, которые публикуются, то ЦБ надо снижать ставку. Причем снижать ее надо довольно активно, потому что видно, что траектория инфляции идет по более оптимистичному прогнозу, чем ожидал ЦБ. То есть даже несмотря на корректировку планов ЦБ на этот год, очевидно, что все развивается гораздо лучше, чем предполагалось, именно в части инфляции. Поэтому снижение ставки - это разумный шаг. Возможно, это немного поможет и рублю. И хотя традиционный механизм связи между ставкой и рублем сейчас разрушен, но тем не менее как-то опосредованно, может быть, это поспособствует даже некоторому сдерживанию укрепления рубля, которое в последнее время начинает наклевываться.



Второй момент: если в экономике для адаптации к новым условиям нужны структурные изменения, то эти структурные изменения предполагают, что, в том числе, нужны будут инвестиции, привлечение средств для формирования и развития новых производств, сегментов в замен тех, которые оказались сейчас под ударом и выходят. Здесь низкие ставки тоже вполне нужны. В условиях, когда нет сильного инфляционного давления, и, наоборот, мы видим дефляцию, которая хотя в последнее время и замедлилась, но это все-таки дефляция, экстраординарное событие, которое проявляется не каждый год, и мы видим, что пока нет признаков возврата инфляции, то ЦБ, соответственно, нужно смягчать политику.



Прогноз по снижению ключевой ставки с 8,0 до 7,5% вполне обоснован. Я бы даже оставил некоторую вероятность на то, что может быть и более серьезное снижение ставок - не полпроцента, а, может быть, 0,75% или даже 1%. Все это вопрос обсуждений и решений ЦБ, но диапазон в 0,75-1% кажется вполне вероятным. Может быть, ЦБ пойдет и на более осторожный шаг - снижение на 0,25%. Но это произойдет, если по каким-то оценкам ЦБ окажется, что ситуация развивается немного не так, как мы видим. Это тоже возможно, это тоже нужно учитывать в прогнозах.



О том, что касается банковских продуктов. Ключевая ставка является базовой ставкой, от которой "пляшут" все доходности, все ставки в экономике. Это самый важный параметр, если говорить про долговой рынок. Поэтому если ЦБ снизит ставку, особенно если он дает комментарий и намекает, что ставка может снижаться дальше, то это, естественно, будет сказываться на ставках - по кредитам, и по депозитам. Это же, наверное, приведет и к снижению доходности на рынке облигаций, к росту цен облигаций. Последствия будут широкие по всей экономике. Но, в первую очередь, это будет видно по банковским депозитам - ставки будут снижаться. Ну и по кредитам тоже.



Если вы давно хотели открыть депозит, но так его и не открыли, то, может быть, имеет смысл открыть его, потому что ставки пока повышенные. Дальше ставки по банковским депозитам будут снижаться. В условиях снижающейся ставки с депозитом лучше не медлить. Либо можно приобрести рублевые облигации или фонды рублевых облигаций и там дополнительно заработать на переоценке. Что касается кредитов - здесь вопрос. Банки, выдавая кредиты, ориентируются не на краткосрочные планы, а на долгосрочные, поэтому, если мы смотрим на такие кредиты, как ипотека и так далее, то они меняются плавнее. Здесь, если есть возможность, стоит не торопиться, подождать пару месяцев. По мере снижения ключевой ставки ЦБ будут снижаться ставки по кредитам. Это важный момент, который тоже стоит учесть.



Банки меняют ставки постепенно, не разом. Но если ЦБ сильно снизит ставку, то вполне возможно, что банки ставки тоже начнут снижать. Но обычно банки действуют следующим образом: есть оценка спроса и предложения, и если у банков есть много вариантов, куда инвестировать, но не хватает денег, то они просто повышают ставку, привлекая больше депозитов. То есть вопрос ставки депозитов зависит не только от ключевой ставки, но и от состояния рынка кредитования. Банки уже сейчас понимают, что есть некая траектория ставки, понятно, что они закладывают не только текущую ставку, но и будущую. Поэтому такой спешки, может быть, и нет. Но если движение ставки сильное и неожиданное, то обычно это сразу приводит, в том числе, к снижению ставок по депозитам. И это может произойти сразу после решения ЦБ, но обычно есть какой-то промежуток времени, с которым тоже можно работать.

Владимир Брагин Экономист, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-капитал»