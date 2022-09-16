Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+19° в 
USD 59.67EUR 59.62
Войти в почту
1 час назад

Турция захотела больше российского газа

Lenta.ruиещё 3

Турция начала переговоры с Россией о дополнительных поставках газа, пишет ТАСС со ссылкой на местный телеканал A Haber.

Турция захотела больше российского газа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Ведутся переговоры с Россией по дополнительным поставкам газа. В случае согласования цен, поставки начнутся», — передал телеканал.

Журналисты также сообщили, что на данный момент Турция полностью заполнила свои газовые хранилища. По данным агентства Anadolu, такие запасы эквиваленты 10 процентам объема годового потребления страны.

Европа заявила о победе над зависимостью от российского газа

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил о готовности властей предоставить Турции больше российского газа, если страна захочет увеличить поставки. На данный момент «Газпром» поставляет в Турцию около 26 миллиардов кубометров газа в год. Ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что попросил у своего российского коллеги Владимира Путина скидку на газ.

Новак также назвал уровень снижения экспорта российского газа в Европу в 2022 году — по его словам, поставки сократятся почти на треть, то есть на 50 миллиардов кубометров. Россия в ближайшее время ожидает компенсации объемов экспорта газа за счет заключения договора с Китаем о поставках по газопроводу «Сила Сибири-2», однако его строительство закончат лишь к 2029 году.

Экономика,Александр Новак,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,Газпром,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители