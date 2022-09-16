Турция захотела больше российского газа

Турция начала переговоры с Россией о дополнительных поставках газа, пишет ТАСС со ссылкой на местный телеканал A Haber.

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«Ведутся переговоры с Россией по дополнительным поставкам газа. В случае согласования цен, поставки начнутся», — передал телеканал.

Журналисты также сообщили, что на данный момент Турция полностью заполнила свои газовые хранилища. По данным агентства Anadolu, такие запасы эквиваленты 10 процентам объема годового потребления страны.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил о готовности властей предоставить Турции больше российского газа, если страна захочет увеличить поставки. На данный момент «Газпром» поставляет в Турцию около 26 миллиардов кубометров газа в год. Ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что попросил у своего российского коллеги Владимира Путина скидку на газ.