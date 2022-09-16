ЦБ принял решение по ключевой ставке

Совет директоров Банка России 16 сентября решил снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 7,50% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

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ЦБ указал на низкие темпы прироста потребительских цен. Они способствуют дальнейшему замедлению годовой инфляции, добавил Центробанк. Это обусловлено влиянием набора разовых факторов, а также сдержанным потребительским спросом.

«Динамика деловой активности складывается лучше, чем Банк России предполагал в июле. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность. На повышенном уровне остаются инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий», - подчеркнул регулятор.

Банк России отметил снижение годовой инфляции в августе до 14,3% (после 15,1% в июле). На 9 сентября она уменьшилась до 14,1%. ЦБ, ссылаясь на динамику потребительских цен, ожидает, что к концу 2022 года годовая инфляция снизится до 11,0–13,0%.

«По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году», - подчеркнул Банк России.