Эрдоган обратится с просьбой к Путину

Турция хочет получить от России 25-процентную скидку на газ, с соответствующей просьбой президент страны Реджеп Тайип Эрдоган собирается обратиться к российскому коллеге Владимиру Путину , пишет Bloomberg со ссылкой на неназванных высокопоставленных турецких чиновников.

Кроме того, Анкара заинтересована в том, чтобы оплачивать часть поставок в собственной валюте — турецких лирах. В преддверии выборов в Турции Эрдоган пытается добиться стабилизации проблемной ситуации в экономике за счет более дешевых энергоресурсов. В этом году страна должна будет заплатить за газ более 50 миллиардов долларов, и Россия — ее крупнейший поставщик энергоносителей.