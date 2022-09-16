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1 час назад

Турция собралась попросить у Путина скидку на газ

Lenta.ru

Турция хочет получить от России 25-процентную скидку на газ, с соответствующей просьбой президент страны Реджеп Тайип Эрдоган собирается обратиться к российскому коллеге Владимиру Путину, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванных высокопоставленных турецких чиновников.

Эрдоган обратится с просьбой к Путину
Фото: ReutersReuters

Кроме того, Анкара заинтересована в том, чтобы оплачивать часть поставок в собственной валюте — турецких лирах. В преддверии выборов в Турции Эрдоган пытается добиться стабилизации проблемной ситуации в экономике за счет более дешевых энергоресурсов. В этом году страна должна будет заплатить за газ более 50 миллиардов долларов, и Россия — ее крупнейший поставщик энергоносителей.

Турция тайно ищет замену российскому газу

В этом году Турцию ожидает существенный дефицит счета текущих операций, а дополнительных проблем добавляет серьезное падение курса лиры. Растущие цены на энергию в мире только усугубляют ситуацию. Инфляция в стране ускорилась до 80 процентов, и поддержка Эрдогана падает.

Экономика,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
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