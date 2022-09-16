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1 час назад

Путин дал совет Европе

Елена Прошина

На пресс-конференции по итогам саммита ШОС президент России Владимир Путин прокомментировал энергетический кризис в Европе. Об этом сообщает РБК.

Путин дал совет Европе
Фото: ТАССТАСС

По словам Путина, Россия не является причиной энергетического кризиса в Европе. Президент также добавил, что для его преодоления Европа может снять санкции с газопровода «Северный поток-2»:

«В конце концов, если приспичило, если все так тяжело, возьмите и снимите санкции с «Северного потока — 2». Путин также добавил, что энергетический кризис начался не из-за действий России, а из-за «зелёной повестки».

Президент России также отметил, что снятие санкций с российских удобрений коснулось только стран ЕС. По его словам, это делает данное решение «позорным».

«Риторика ЕС по продовольствию — блеф для решения его собственных проблем», — заключил Путин.

Ранее Путин озвучил условие встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Экономика,Владимир Зеленский,Владимир Путин,ШОС,ЕС,
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