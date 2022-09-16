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53 минуты назад

Европа подготовит на зиму план отключения электроэнергии

Lenta.ru

Европа готовит план отключений электроэнергии, чтобы не допустить зимнего хаоса и бесконтрольных перебоев. Об этом пишет Bloomberg.

Европа подготовит на зиму план отключения электроэнергии
Фото: Andrey Metelev / UnsplashAndrey Metelev / Unsplash

Отмечается, что населению придется экономить. По данным издания, во Франции у сетевого оператора практически не осталось возможностей для поддержания электроснабжения, и компания объявила «красную» тревогу.

«Она уже отключила ряд крупных промышленных предприятий и понизила напряжение в сети. Оператор вынужден предпринимать радикальные шаги и отключить подачу электроэнергии в некоторые жилые районы, чтобы не допустить полного краха системы», — пишет издание.

Вучич предрек Европе «полярную» зиму

По данным Bloomberg, возникший на континенте энергокризис усугубляется с каждой неделей. Так, на текущей неделе французская компания Reseau de Transport d’Electricite объявила, что зимой ей наверняка придется несколько раз ограничить потребление во избежание веерных отключений. В Финляндии также все чаще предупреждают о возможных перебоях.

«Реальность такова, что Европе не хватает газа, если спрос не уменьшится, то предприятия будут вынуждены отключиться от сети, а в крайнем случае домохозяйства», — заявил глава отдела энергетики и климата лондонского аналитического центра Onward Эд Биркетт.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон говорила, вернуть цены на энергию в Европе к уровням до начала кризиса, связанного с вводом российских войск на территорию Украины, невозможно, и способа сделать это не существует. Также стало известно, что ЕК отказалась от идеи вводить потолок цен на российский газ.

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