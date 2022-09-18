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19 минут назад

Le Monde: Китай спасает экономику России с соблюдением осторожности

Газета.Ruиещё 3

Экспорт в Китай спасет российскую экономику, однако боязнь санкций убедила основные банки КНР ограничить финансирование закупок товаров из России. Об этом сообщает Le Monde.

Le Monde: Китай спасает экономику России с соблюдением осторожности
Фото: ReutersReuters

В публикации отметили, что экспорт товаров в Китай из России вырос на 50%, что крайне не нравится Евросоюзу и США, чьи санкции были призваны сломить экономику Россию. В итоге США стали добавлять китайские компании в санкционный список. Из-за этого китайские банки ограничить финансирование закупок российских товаров.

По словам экспертов, Китай показывает прагматический оппортунизм. То есть делается все возможное, чтобы ближайший партнер – Россия – оставался на плаву. При этом происходит избегание дополнительных экономических потрясений из-за сложностей внутри страны. При этом смесь оппортунизма и осторожности показывает отношение Китая к санкциям, которые являются недостойным инструментом внешней политики.

По данным издания, Китай покупает у России все больше газа и нефти, причем с большими скидками. Получается, что КЕНР этим поступком залатывает бреши в бюджете РФ, которые появились из-за санкций. Кроме того, китайские компании стали продавать больше своей продукции в Россию, в частности полупроводники и электронику. Однако сами китайские производители отрицают продажу России своей продукции.

17 сентября издание Al-Eqtisadiya сообщило, что представители «Большой семерки» захотели разработать жесткую торговую политику в отношении Китая, который продолжает взаимовыгодное сотрудничество с Россией.

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