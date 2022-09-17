Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
32 минуты назад

Названы новые страны-покупатели российской нефти после демарша ЕС

Майк Габриелян

Аналитики назвали новые рынки, которые смогут покупать до 50 % сырой российской нефти после декабрьского демарша ЕС. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на исследование Kpler.

Названы новые страны-покупатели российской нефти после демарша ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Индонезия, Пакистан, Бразилия, Южная Африка, Шри-Ланка и некоторые страны Ближнего Востока могут вместе ежедневно закупать до 1 млн баррелей сырой нефти у России предстоящей зимой», - считают аналитики.

Bloomberg пишет, что Россия «уже сталкивается со значительными санкциями из-за спецоперации на Украине». Пока члены ЕС покупают российское топливо, но в декабре введут запрет на большую часть импорта сырой нефти Urals, а в феврале — запрет на нефтепродукты.

Путин дал совет Европе

По оценкам Международного энергетического агентства, это может сократить добычу нефти в России почти на 2 миллиона баррелей в день, если Москва не распределит потоки в другие страны.

По данным Kpler, страны Ближнего Востока предстоящей зимой ежедневно смогут принимать до 500 тысяч баррелей российской нефти. Одновременно они перенаправят свою нефть, ранее использовавшуюся внутри страны, на экспортные рынки.

Сейчас Россия перенаправляет нефтяные потоки с европейского направления в Китай и Индию.

Ранее стало известно, что «Роснефть» пересмотрит контракт на поставку нефти в Германию после решения местного правительства об «экспроприации акционерной собственности».

Экономика,Владимир Путин,Международное энергетическое агентство,Роснефть,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители