Названы новые страны-покупатели российской нефти после демарша ЕС

Аналитики назвали новые рынки, которые смогут покупать до 50 % сырой российской нефти после декабрьского демарша ЕС. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на исследование Kpler.

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«Индонезия, Пакистан, Бразилия, Южная Африка, Шри-Ланка и некоторые страны Ближнего Востока могут вместе ежедневно закупать до 1 млн баррелей сырой нефти у России предстоящей зимой», - считают аналитики.

Bloomberg пишет, что Россия «уже сталкивается со значительными санкциями из-за спецоперации на Украине». Пока члены ЕС покупают российское топливо, но в декабре введут запрет на большую часть импорта сырой нефти Urals, а в феврале — запрет на нефтепродукты.

По оценкам Международного энергетического агентства, это может сократить добычу нефти в России почти на 2 миллиона баррелей в день, если Москва не распределит потоки в другие страны.

По данным Kpler, страны Ближнего Востока предстоящей зимой ежедневно смогут принимать до 500 тысяч баррелей российской нефти. Одновременно они перенаправят свою нефть, ранее использовавшуюся внутри страны, на экспортные рынки.

Сейчас Россия перенаправляет нефтяные потоки с европейского направления в Китай и Индию.