Британия рискует остаться без норвежского газа

Норвегия может прекратить поставки газа Британии на фоне проблем внутри страны, касающихся засушливого лета, дефицита энергии и нарастающего недовольства населения. Об этом сообщает портал Daily Express.

«Норвегия после требований Брюсселя делиться газом с остальной Европой, вдруг заявила, что сталкивается с растущим внутренним давлением и гражданскими беспорядками, которые, могут привести к ограничению экспорта газа в Европу и Великобританию», — отметили в публикации.

По данным издания, жители Норвегии не собираются замерзать зимой, оплачивая огромные счета за отопление, в то время как норвежский газ уходит европейцам.

По словам главного аналитика консалтинговой фирмы Verisk Maplecroft Торбьерна Солтведта, недовольство населения усиливается из-за серьезной засухи, которая привела к обмелению рек и озер, вследствие чего снизилась выработка электроэнергии на ГЭС. Поэтому Норвегия может прекратить поставки газа ради того, чтобы минимизировать возможность появления массовых недовольств.