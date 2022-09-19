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1 час назад

В ЕС допустили санкции против российской платежной системы «Мир»

Елена Прошина

Европейский союз не исключает введение ограничительных мер против российской банковской платежной системы «Мир», сообщают «Известия» со ссылкой на официального представителя главы европейской дипломатии Жозепа Борреля Петера Стано.

В ЕС допустили санкции против российской платежной системы «Мир»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в настоящее время по данному вопросу проходят дискуссии. Однако в публичное поле Евросоюза пока такое предложение не выносилось. Обсуждения санкций в отношении «Мира» ведутся в закрытом режиме.

Депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек заявил, что ограничения ЕС против платежной системы будут малоэффективны. По его словам, дело в том, что «Мир» распространен в РФ и в тех странах, которые вряд ли последуют примеру Брюсселя и введут ограничения на платежную систему.

Ранее Министерство финансов Соединенных Штатов допустило введение санкций за поддержку использования карт «Мир» за пределами России. Это может привести к тому, что зарубежные банки, заключившие договоры с оператором платежной системы, могут отказаться от сотрудничества из-за риска введения санкций со стороны Вашингтона.

Напомним, власти Шри-Ланки рассматривают возможность подключения к «Миру». Переговоры по данному вопросу идут по линии Центральных банков.

Экономика,Европарламент,ЕС,
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