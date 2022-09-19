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1 час назад

В Германии объяснили, почему «Северный поток — 2» не запустят никогда

Секрет Фирмыиещё 8

Газопровод «Северный поток —2» никогда не будет запущен из-за утраты доверия к России как к надёжному поставщику энергоносителей. Об этом заявил премьер-министр германской федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль. По его мнению, партнёрство России и Германии в области энергетики в принципе больше невозможно. Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что сейчас доля российского газа в стране сократилась до 6-8%.

«Доверие утрачено настолько фундаментально, что никогда снова не возникнет ситуация, при которой германское федеральное правительство сможет делать ставку на энергоносители из России», — заявил Вайль.

Он выразил уверенность, что газопровод «Северный поток — 2» никогда не будет введён в эксплуатацию. Также он отметил, что германо-российское партнёрство в области энергетики больше невозможно.

«Эта кооперация безвозвратно разрушена. И Запад быстрее восстановится от этого, нежели Россия», — подчеркнул политик.

Свои заявления он сделал, комментируя слова президента России Владимира Путина. 16 сентября он предложил западным странам снять санкции с «Северного потока —2», если Германии «приспичило».

«В конце концов, если приспичило, если всё так тяжело, возьмите и снимите санкции с "Северного потока — 2", 55 млрд куб. м по году — только кнопку нажать, и всё пошло», — говорил Путин.

Ранее посол в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что для запуска газопровода «Северный поток — 2» требуется лишь политическая воля руководства Германии. Однако, по его словам, политические решения, навязанные Берлину, преобладают над прагматизмом. Дипломат напомнил, что трубопровод уже давно построен и заполнен газом.

Французские СМИ объявили о начале «мировой битвы» за газ

Правительство Германии приостановило сертификацию «Северного потока —2» после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. 17 сентября представитель кабмина ФРГ подчеркнул, что позиция немецкого руководства осталась неизменной.

Экономика,Анналена Бербок,Сергей Нечаев,Владимир Путин,
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